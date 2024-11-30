Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие вышеописанных изменений норм налогового законодательства, государство сможет привлечь в бюджет, в течение последнего месяца текущего года, около 8 млрд гривен.

Исходя из слов Шмыгаля, со следующего года такой приток средств от повышенного налогообложения населения Украины возрастет заметнее — сумма составит уже 140 млрд гривен. При этом, если верить высокопоставленному чиновнику, весь объем средств, без каких-либо исключений, перенаправят на финансирование денежного довольствия защитников и защитниц нашей страны (по предварительным оценкам экспертов, для этих целей необходимо гораздо больше денег — от 300 до 500 млрд гривен).

Премьер-министр резюмировал:

Таким образом все украинцы, которые платят военный сбор, помогают воинам и делают важный вклад в нашу устойчивость и приближение справедливого мира.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Гетманцев уточнял дату вступления в силу закона по «историческому» повышению налогов.