Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», с начала войны, цены на определенные продукты в Украине увеличились, в среднем, почти в 2 раза — на 44 процента.

По словам эксперта-экономиста Олега Пендзина вышеописанная динамика объясняется просто — текущий год был неурожайным, и малый объем собранной агропродукции, в основном, и повлиял на изменение цен в большую сторону.

В частности, аналитик подчеркнул — аграрии выкопали на 30 процентов меньше картофеля, и, соответственно, данный корнеплод «пошел вверх». Также, 70 процентов себестоимости яйца — затраты на приобретение комбикорма и кукурузы, которых было собрано минус 10 млн тонн, и, — «это не могло не сказаться на стоимости».

Кроме того, ключевым фактором, спровоцировавшим такой рекордный рост цен является наступление «второй армии мира» и масштабные обстрелы, из-за чего сократилась площадь земель, которые смогут обрабатывать отечественные фермерские хозяйства.

Ранее мы писали о том, что аналитики показывали, сколько задолжало население Украины по микрокредитам.