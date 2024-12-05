Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Hirado, от главы МИД Венгрии Петера Сийярто прозвучало заявление — итоги ноябрьских выборов президента США, то есть президентство Дональда Трампа, максимально приблизили конец войны в Украине.
Исходя из слов Сийярто, в период проведения президентской кампании в США, вопрос войны в Украине оставался одним из ключевых: Трамп регулярно намекал на необходимость завершения «конфликта», тогда как Камала Харрис поддерживала его «продолжение».
Глава венгерского внешнеполитического ведомства акцентировал:
Мы [власти Венгрии] прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью.
При этом, чиновник кабинета Орбана добавил — в обратной ситуации опасность эскалации будет возрастать ежедневно.
Следует отметить, что на днях Сийярто в очередной раз посетил государство-террорист, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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