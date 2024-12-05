Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Hirado, от главы МИД Венгрии Петера Сийярто прозвучало заявление — итоги ноябрьских выборов президента США, то есть президентство Дональда Трампа, максимально приблизили конец войны в Украине.

Исходя из слов Сийярто, в период проведения президентской кампании в США, вопрос войны в Украине оставался одним из ключевых: Трамп регулярно намекал на необходимость завершения «конфликта», тогда как Камала Харрис поддерживала его «продолжение».

Глава венгерского внешнеполитического ведомства акцентировал:

Мы [власти Венгрии] прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью.

При этом, чиновник кабинета Орбана добавил — в обратной ситуации опасность эскалации будет возрастать ежедневно.

Следует отметить, что на днях Сийярто в очередной раз посетил государство-террорист, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский объяснял введение санкций против пророссийского правительства Грузии.