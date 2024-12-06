Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Die Welt, от главы МВД ФРГ Нэнси Фезер прозвучало заявление — правительство Германии начало переговорный процесс с ближайшими партнерами (государствами-соседями по ЕС), касающийся потенциального размещения украинских и сирийских беженцев.

Исходя из слов Фезер, при сценарии, предусматривающем увеличение численности беженцев в ФРГ, вследствие обострения боевых действий в Сирии и интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине, необходимо провести ряд консультаций с соседними странами, относительно того, как лучше действовать.

В частности, глава МВД подчеркнула:

…Нам [Германии] нужно иначе распределять украинских беженцев.

Впрочем, чиновница добавила, что касательно вероятного роста количества беженцев из Сирии, переговорный процесс ведется с дружественной Турцией.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Зеленского отвечали, будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет.