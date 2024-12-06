Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, на востоке Украины, ВСУ на грани максимального риска удерживают локальные позиции, так называемые «карманы», чтобы «демилитаризовать» как можно больше оккупантов.

Исходя из слов Згурца, ВСУ никогда не отходят просто так, стараясь перед отступлением закрепиться в «карманах» и нанести побольше урона противника: в частности, на линии Покровск/Курахово/Великая Новоселка, захватчики стремятся «выровнять» данный участок передовой, чтобы высвободить часть личного состава, и сформировать на определенных флангах достаточные группировки «живой силы» для осуществления оперативных изменений.

Также, эксперт добавил — когда дело касается темпов продвижения «второй армии мира» на Покровском направлении, под Часовым Яром или в Купянске, на самом деле оборона ВСУ держится, вопреки сложности сохранения баланса между ограниченными резервами.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, сколько «живой силы» РФ потеряла за каждый захваченный км² территории Украины осенью.