Как сообщает «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, на форуме, проведенном в штате Калифорния, от советника главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана прозвучало пояснение, почему Украины вскоре может ощутить нехватку летчиков, освоивших американские самолеты F-16.

Исходя из слов Салливана, соответствующие американские структуры готовы оперативно расширить процесс переобучения украинских пилотов на истребители F-16, но вынужденны сдерживать темпы летной подготовки, якобы, из-за дефицита необходимой численности авиаторов, командированных Киевом в США.

Высокопоставленный американский функционер указал на ключевое препятствие, чтобы это не значило с разумной точки зрения:

…У украинцев нет пилотов для своевременного освоения полноценных возможностей F-16.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Салливан анонсировал предоставление Украине «лавинообразной» партии военной помощи.