Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Евгением Романовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», на подконтрольном направлении фиксируется минимизация сбросов корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов) путинскими войсками.

Исходя из слов Романова, подобное улучшение ситуации, вероятно, связано с тем, что «вторая армия мира» сконцентрировала свои воздушные силы на других фронтовых участках или столкнулась с ограничениями в их применении, например, спровоцированными осенними погодными условиями.

Спикер «Харькова» добавил, что на протяжении последних 24 часов, обстановка на Харьковском направлении сохраняется относительно спокойной, а защитникам Украины удалось отбить серию «мясных штурмов» оккупантов под Волчанском. Впрочем, захватчики продолжают осуществлять атаки под Тихим, Высокой Яругой и Казачьей Лопанью, стремясь прорвать оборону ВСУ с левого фланга, однако получили отпор у данных населенных пунктов.

Кроме того, без авиации, «освободители» совершили 227 обстрелов, и продолжают атаковать позиции Сил обороны дронами-камикадзе.

Ранее мы писали о том, что ВМС ВСУ показывали успешную дроновую атаку на захваченные газовые платформы у берегов Крыма.