Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Хортица» Назаром Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», количество российских штурмов под Часовым Яром (Донетчина) сократилось, но ВС РФ продолжают подтягивать личный состав, боеприпасы и бронетехнику.

Исходя из слов Волошина, в течение минувших суток, «освободители» осуществили две попытки штурмов, попытавшись продвинуться вперед, однако атаки были мужественно отбиты Силами обороны. Таким образом, в последние 24 часа на направлении Часового Яра, прошли относительно спокойно, с учетом сложной обстановки, фиксируемой в предыдущие дни/недели.

Спикер «Хортицы» добавил — «вторая армия мира» намеревается пересечь канал Северский Донец — Донбасс, прибегая к тактике малых групп:

…Копит несколько групп в домах, подвалах, а потом рассредотачивается, и пытается атаковать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что российско-оккупационные войска заняли позиции в трех километрах от Покровска.