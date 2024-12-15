Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, опубликованные в российском Telegram-канале BAZA, сегодня, 15 декабря, около 7 часов 45 минут утра, Грозный (столица Чечни, РФ) в очередной раз был атакован «неизвестными» дронами-камикадзе.

В соответствии со словами местных очевидцев, в Грозном прогремела серия взрывов, перед которой были слышаны характерные звуки полета беспилотников.

В частности, воскресным утром прогремело не менее 4 взрывов, которым предшествовали звуки интенсивной стрельбы (попытки отразить атаку), и, исходя их комментариев чеченцев в соцсетях, целью дронового удара стали база местного ОМОНа и расположение 2 полка.

Кроме того, в Telegram-пабликах жалуются, что видеосвидетельства самой атаки БПЛА самолетного стараются оперативно удалять, однако кадры удалось сохранить:

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера в Генштабе ВСУ подтверждали успешный удар БПЛА по нефтебазе в Орловской области.