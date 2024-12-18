Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской правды», от уполномоченного ВРУ по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца прозвучало заявление — с начала полномасштабной агрессии РФ против нашей страны, зафиксировано 177 случаев убийства россиянами военнопленных защитников.

Исходя из слов Лубинца, только в течение текущего года, задокументировано 109 подобных военных преступлений, что указывает на эскалацию насилия со стороны «освободителей».

При этом, в предыдущий период (с 2022 по 2024), сведения о казнях поступали преимущественно от правоохранительных и разведывательных структур Украины, но, в последние месяцы, появилось множество открытых видеодоказательств массовых убийств со стороны РФ, распространяемых самими «рупорами Кремля» не только с целью запугивания ВСУ, но для вымарывания захватчиков в крови, — «чтобы они не сдавались в плен украинским силам».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лубинец отвечал, какое количество детей Украина смогла вернуть из РФ на начало декабря 2024 года.