Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Интерфакс-Украина», от главы Представительства НАТО в Украине Патрика Тернера прозвучало заявление — показатель присутствия представителей Альянса на территории нашей страны в течение 2024 года утроился, но его намерены увеличить в 2025 году.

Исходя из слов Тернера, специалисты НАТО, так или иначе, присутствует здесь в Украине последние 26 лет — речь идет об Офисе связи и Центре информации и документации, трансформировавшихся в Представительство Североатлантического Альянса.

Чиновник добавил, что цель расширения количественного состава состоит в том, чтобы транслировать «всю очень важную повестку дня» между НАТО и Киевом, что предусматривает возможность значительного присутствия оборонного блока.

В частности, сейчас команда представительства НАТО насчитывает, приблизительно, 50 человек, а в следующем году, добавится, примерно, 20, поскольку:

Работы очень много, поэтому нам нужно продолжать наращивать наше присутствие. Это смесь украинских и международных коллег.

Ранее мы писали о том, что в НАТО анонсировали предоставление дополнительной помощи Украине в 2025 году.