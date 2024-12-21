Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», в течение прошедших сутоки, армия Путина попыталась улучшить тактическое положение, интенсифицировав наступление с использованием бронетехники рядом Кучеревкой и Синьковкой, а также под Тернами и Зеленым Гаем.

Как стало известно, благодаря умелому противодействию наших защитников, вышеописанная вражеская техника была «утилизирована», а серия штурмов «освободителей» — отбита.

Однако, не прекращается ведение боев за контроль над городскими застройками в Торецке, Часовом Яру и Курахово. Также, «вторая армия мира» проводит активные штурмовые действия около Сонцовки, Старых Тернов, Дачного, Дальнего, Константинопольского, Макаровки и Успеновки. В соответствии с данными наших военных, выявлены некоторые признаки, указывающие на стремление российского генералитета накопить резервную «живую силу» для продолжения боевых действий.

Кроме того, захватчики пытались атаковать позиции Сил обороны под Великой Новоселкой, Шевченко, Песчаным, Нововасильевкой, Даченским, но не достигли успехов:

Подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника, с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

Ранее мы писали о том, что в НАТО обещали утроить свое присутствие в Украине с 2025 года.