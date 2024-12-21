Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в официальном Telegram-канале рукводителя Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в ночь на субботу, российско-оккупационная армия выпустила по медицинскому учреждению (онкологическому диспансеру) административного центра региона две корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБы).

Исходя из слов Прокудина, вопреки масштабным разрушениям как снаружи, так и внутри онкологического диспансера в Херсоне, к счастью, ни пациенты, ни медицинский персонал не пострадали.

Начальник Херсонской ОВА добавил, что подобный авиаудар является очередным актом терроризма, направленным на мирное населения Украины. В частности, государство-террорист в очередной раз продемонстрировало свою агрессивную сущность, осознанно уничтожая все, имеющее важное значение для сохранения жизней.

Фотоснимки с места «прилета» доступны ниже:

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Фото — t.me/olexandrprokudin

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ООН сообщали, сколько гражданских в Украине погибло и ранено с начала вторжения РФ.