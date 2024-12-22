Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», от министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша прозвучало заявление — ВВС его страны готовы сбивать российские ракеты или БПЛА над своей территорией, только если те станут угрожать любому местному региону или объектам на территории государств-членов НАТО.

Исходя из слов руководителя Косиняк-Камыша, авиацию поднимут для ликвидации российских целей (как ракет, так и ударных беспилотников), если те могут потенциально пересечь воздушное пространстве Польши, Латвии и Румынии и близлежащих стран-членов НАТО.

В частности, Польшей подготовлена расширенная система противовоздушной обороны, закрывающая, в том числе, аэропорт Жешув, который передан под охрану сил НАТО.

Кроме того, силы партнеров (Великобритании, США, Германии, Норвегии и прочих стран) прикрывают Польшу с местной авиабазы Североатлантического Альянса, и, — «если это воздушное пространство нарушат, ракета или дрон будут сбиты».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Сикорский грозил закрыть оставшиеся в Польше консульства РФ.