Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Киев-24», по мнению доктора социальной экономики Зиновия Свереды, население Украины стало объемные запасы продуктов, стремясь обезопасить себя в будущем.

Исходя из слов Свереды, подобному накоплению способствует усложнение ситуации на передовой: граждане существуют в условиях неопределенности и перманентного ощущения опасности, что вызывают беспокойное состояние, а нестабильность и депрессия приводят к перееданию. Кроме того, люди стремятся «чем-то запастись, что-то докупить».

Эксперт добавил, что финансы являются не только денежной массой, когда дело затрагивает социально-экономические отношения — текущая информационная политика государства формирует «высокие проценты», одновременно провоцируя подорожание будет всех продуктов, всех товаров, и эта тенденция не прекратится в долгосрочной перспективе.

Также, изменения обстановки на фронте определяют курс доллара: если Силы обороны будут побеждать — мы сможем создать систему безопасности и восстановить экономический сектор, тем самым укрепив гривну, но если Украина продолжит «терять и проигрывать», то национальную валюту затронет очередная девальвация, — «и мы можем тогда ожидать не просто инфляцию, а даже гиперинфляцию».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине подорожали яйца, хлеб и гречневая крупа.