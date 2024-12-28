Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российским заводом, расположенным в экономической спецзоне «Алабуга» (Татарстан), спущено с конвейера 5 760 «Шахедов» в январе-сентября 2024 года, что в 2 раза больше, чем выпускалось в прошлом году.

В соответствии с данными, указанными в «слитых» документах, вышеописанное предприятие успело заключить дополнительное соглашение с Минобороны РФ, в рамках которого обязалось произвести еще 6 000 дронов-камикадзе до сентября 2025 года, а также открыло несколько дополнительных цехов для ускорения темпов изготовления БПЛА.

Кроме того, стремясь оптимизировать логистику, РФ создала ЖД-станцию с прямым сообщением между страной-агрессором и Китаем, посредством которого поставляются компоненты, необходимые для производства БПЛА — двигатели.

Также, РФ ведет активную разработку низкотехнологичных дронов-приманок, схожих с «Шахедами», предназначенных для отвлечения систем ПВО Украины: планируется изготовить до 10 000 подобных имитаторов целей до конца 2024 года.

Аналитики Института изучения войны полагают — путинские войска, судя по всему, продолжат адаптировать ударную стратегию для нанесения максимального ущерба критическо-важной инфраструктуре Украины, о чем свидетельствует наращивание производства «Шахедов».

Ранее мы писали о том, что в ISW проанализировали заявление Путина о предложении мирного плана команды Трампа.