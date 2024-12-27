В аналитическом материале Института изучения войны отмечается, что российский лидер 26 декабря во время общения с представителями СМИ напрямую отказался принять предложение команды новоизбранного главы США отложить членство Украины в Организации Североатлантического договора как минимум на десятилетие, информирует издание «НБН».

Главу Кремля попросили прокомментировать отсрочку вступления Украины в Альянс на 10-20 лет как условие завершения боевых действий, которое может быть включено в мирный план 47-го американского президента. Диктатор заявил, что не имеет значения, интегрируется ли соседняя страна в военно-политический блок «сегодня, завтра или через 10 лет».

Американские эксперты объяснили, что глава РФ подтвердил свое нежелание рассматривать компромиссы по его требованиям относительно Украины – вынудить ее навсегда стать нейтральным государством.

Напомним, что вчера российский лидер также сообщил, что Словакия готова предоставить площадку для мирных переговоров между Украиной и РФ.