Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», Покровск по-прежнему является наиболее горячей точкой фронта.

Исходя из слов Трегубова, в течение прошедших суток, в районе Покровска и прилегающих населенных пунктов, зафиксировано 54 атаки российско-оккупационных войск, что свидетельствует об одном — «освободители» прилагают максимальные усилия, чтобы прорваться к окраинам города в ближайшее время (в соответствии с информацией ряда военных экспертов, российский диктатор поставил задачу своей армии — овладеть городом до конца текущего года).

Впрочем, спикер «Хортицы» добавил — именно здесь бойцы украинской армии наносят путинским войскам больше всего огневого поражения, и, соответственно, под Покровском враги несут колоссальные потери.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что накануне, 28 декабря, путинские войска смогли продвинуться в Торецке и Курахово.