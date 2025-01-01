Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт руководителя польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, Варшава поддерживает и одобряет остановку транзита газа из государства-террориста через Украину.

Исходя из лаконичных слов Сикорского, кремлевский тиран Владимир Путин потратил миллиарды евро на строительство «Северных потоков», стремясь обойти Украину, и одновременно усилить давление и шантаж стран Восточной Европы, регулярно угрожая остановить поставки газа.

Впрочем, благодаря декабрьскому решению Киева, Украине удалось минимизировать, полноценно сократив возможность экспортирования российского газа напрямую в Евросоюз, что является еще одной победой после расширения Североатлантического Альянса за счет вступления Финляндии и Швеции.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сикорский угрожал закрытием оставшихся в Польше консульств РФ.