Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля — по поручению президента Владимира Зеленского, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), судя по всему, изготовит десятки тысяч дальнобойных дронов-камикадзе и тысячи идентичных ракет.

Исходя из слов Шмыгаля, предприятия ОПК Украины намерены нарастить производственные мощности, потратив 30 млрд долларов. Кроме того, в рамках правительственного проекта «Оружие победы», будут заключены долговременные контракты с компаниями-производителями оружия, сроком на период от 3 до 5 лет.

Впрочем, особое внимание Кабмин уделит составляющей дальнобойности, предусматривающей внедрение ракетной программы, в соответствии с которой, будет изготовлено не менее 30 000 беспилотников, и, как минимум, 3 000 крылатых ракет/ракет-дронов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны рассказывали, какой процент добровольцев-рекрутов проходит отбор для службы в ВСУ.