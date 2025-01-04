Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Avions Legendaires, первая партия, состоящая из 3 модернизированных французских истребителей Dassault Aviation Mirage-2000/5F, прибудет в Украину не позднее, чем 20 января текущего года.

Как стало известно, данные самолеты (3 из обещанных 10) были сняты с хранения на складах ВВС Франции для предварительного адаптирования к выполнению боевых задач Воздушными силами ВСУ.

В частности, французский персонал оснастил истребители пилонами/подвесками, позволяющими применять крылатые авиаракеты Scalp-EG и Storm Shadow, тем самым существенно расширив возможности базовой модели Dassault Aviation Mirage-2000: наши пилоты смогут осуществлять высокоточные удары по целям, отдаленным на большое расстояние.

В соответствии с информацией, которой располагают неуказанные источники, эти современные самолеты уже базируются на территории Украины, а летчики — выполняют тренировочные полеты.

С учетом всего указанного, Mirage-2000/5F станет еще одним «западным» истребителем, поставленным на вооружение Воздушных сил.

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