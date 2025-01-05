Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль основателя логистической группы компаний «Прайм» и эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина, стоимость автотоплива на отечественных АЗС может существенно подрасти в ближайшие дни из-за ожидаемого поднятия акцизов, возрастания цен на нефть и колебания курса валют.

Исходя из слов Леушкина, вскоре дизельное топливо подорожает на 3 гривны/литр, бензины — на 2,5 гривны/литр, а сжиженный газ — на 2 гривны/литр, вопреки заполненности внутреннего рынка Украины разнообразным горючим.

По мнению эксперта, подобная тенденция будет спровоцирована усложнением погодных условий, так как не всем танкерам удалось выгрузить топливо до январского повышения акциза, и компании, планировавшие избежать нового налогообложения, вынужденно заплатят больше, переложив свои затраты «на плечи» потребителей.

Леушкин резюмировал:

…Числа так с 10-го уже января, есть смысл держать бак полным, поскольку это будет экономически оправданной мерой. Ну и смотрим на стелы, акций не ждем уже никаких. Разве что конфету за полный бак)).

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт отвечал, как повышение тарифа на распределение газа отразится на стоимости товаров и услуг.