Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал пропагандистского агентства «ТАСС», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом.

Исходя из слов Пескова, Путин якобы регулярно сообщал относительно своей открытости к контактированию с международными лидерами, включая и президента США Дональда Трампа. В частности, кремлевский тиран многократно подтверждал подобные намерения, и Песков уверен — никаких дополнительных условий для встречи Путина и Трампа не потребуется.

Дополнительно личный секретарь Путина подчеркнул — для осуществления данной встречи, необходимо лишь проявление «политической воли» к ведению диалога и решению существующих проблем посредством общения.

Однако, Песков добавил — «конкретики по встрече пока нет», и какие-то «движения» возможны исключительно после возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в МИД Украины отреагировали на намерения Трампа встретиться с Путиным.