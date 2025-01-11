Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, по итогам вышеописанного разговора, от президента США Джозефа Байдена прозвучало заявление — Украина располагает шансами на победу в борьбе с государством-террористом, если страны Западной Европы сохранят единство в поддержке Киева.

Исходя из слов Байдена, пока текущая администрация Белого дома содействует ЕС в целостном отношении к нашей стране, украинцы имеют реальные перспективы на победу в войне против РФ. Впрочем, президент США отдельно выказал надежду, что Конгрессу удастся не позволить Дональду Трампу аннулировать оказание военной помощи Украине.

Кроме того, Байден добавил — цена войны для России является невероятно высокой, поскольку страна-агрессор утратила не менее 600 000 погибшими и ранеными. Также, северокорейцы, которых Путин втянул в войну, имеют высокие показатели смертности.

Глава Белого дома резюмировал — он старался сделать все возможное, в рамках своих полномочий, чтобы в период своего президентства максимально поддержать Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Пентагоне сообщали, какой объем средств оставят администрации Трампа для поддержки Украины.