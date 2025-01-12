Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Financial Times, от главы Министерства обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша прозвучало заявление — его страна не отправит свои войска в Украину даже для усиления безопасности после наступления потенциального перемирия с РФ.

Исходя из слов Косиняк-Камыша, Варшава готова лишь обсудить «мирный план», но, как пограничное государство, не развернет свои войска в Украине, поскольку в рамках НАТО должно происходить «большее распределение бремени и диверсификация [делегирование обязанностей]».

Кроме того, руководитель оборонного ведомства соседней дружественной страны добавил — в польском обществе накопилась усталость от Украины, так как местное население подмечает «молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в 5-звездочных отелях», а не воюют за свое государство.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МИД Польши предупреждали Европу о «сильном давлении» для достижения мирного соглашения с РФ.