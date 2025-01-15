Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), очередные законодательные нововведения затрагивают случаи, при которых гражданин, внесенный в госреестр лиц, располагающих правом на льготы, оказался в плену РФ или числится в пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В соответствии с принятыми изменениями и вышеописанными обстоятельствами, льготы могут переназначать на членов семей льготников, фактически проживающих по адресу, на который ранее были оформлены такие государственные привилегии.

Для переоформления льгот, претендентам следует подать в ПФУ:

заявку в произвольном формате;

выписку из Единого госреестра ветеранов войны.

При этом, такую документацию можно предоставить:

сервисным центрам ПФУ;

органам местного самоуправления или ЦПАУ,

web-порталу э-услуг ПФУ;

«Укрпочтой», на адрес органа ПФУ.

Ранее мы писали о том, что ПФУ напоминал, при каких условиях сельских пенсионеров могут лишить льгот на «коммуналку».