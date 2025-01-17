Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Public Broadcasting of Latvia, глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс объяснил, при каких условиях возможна отправка миротворцев на территорию Украины.

Исходя из слов Спрудса, обсуждать вышеописанный «конкретный» сценарий возможно исключительно после подписания мирного договора между Москвой и Киевом, поскольку на текущий момент не обдуман формат действий, а также не фиксируется «прямых предпосылок» для оперативной переброски миротворцев в Украину.

При этом, экс-командующий Национальных вооруженных сил Латвии Раймондс Граубе уточнил — его страна обязана присоединиться к реализации такой миссии, так как тогда Рига сможет рассчитывать на оказание идентичной поддержки «в похожих случаях»:

…Мы не можем ожидать помощи только для себя, и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский отвечал на слова кандидата в президенты Польши, который «не видит» Украину в НАТО и ЕС.