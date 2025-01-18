Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, сейчас в городских больницах остаются 2 человека, получивших травмы вследствие утреннего вражеского удара.

Исходя из слов Федорова, запорожские медики продолжают оказывать необходимую помощь гражданам, которые пострадали из-за атаки страны-агрессора на областной центр: речь идет об осколочных ранениях, резаных ранах, сотрясениях головного мозга, ушибах и переломах.

В частности, госпитализированы одна женщина, находящаяся в тяжелом состоянии и один мужчина, получивший резаные раны, состояние которого медицинскими специалистами оценивается как средней тяжести.

Глава ОВА добавил — еще восемь человек будут проходить курс амбулаторного лечения.

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