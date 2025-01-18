Как информирует «НБН» со ссылкой на фотоматериал и сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Национальной полиции Украины, в результате обстрела, совершенного армией Путина, пострадало восемь граждан, получивших ранения различной степени тяжести, а еще два человека — числятся как пропавшие без вести.

В соответствии с информацией пресс-службы Нацполиции, на территории неуказанного промышленного объекта возникло масштабное возгорание, а также повреждено несколько жилых домов и выведены из строя автотранспортные средства.

Прямо сейчас, на местах попаданий продолжается работа полицейских, специалистов-спасателей и работников профильных муниципальных служб. Также, оперативно развернут пункт приема заявлений и сообщений от граждан, пострадавших вследствие очередного военного преступления вояк страны-агрессора.

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

Фото — t.me/UA_National_Police

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС показывали последствия российского удара по Шевченковскому району Киева.