Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в официальном X-аккаунте главы МИД Украины Андрея Сибиги, кремлевский тиран Владимир Путин сегодняшней атакой опроверг свое якобы «стремление к миру».

Исходя из слов Сибиги, ночь на субботу стала очень громкой, практически по всей территории Украины — государство-террорист вновь обстреливала города нашей страны. В частности, в столице, как минимум, 3 человека погибли [согласно данным Офиса Генпрокурора, количество жертв РФ возросло до 4 — речь об одном охраннике заведения общепита и трех гражданах, находившихся в микроавтобусе] из-за ужасающего российского баллистического удара.

Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства акцентировал:

Еще одно доказательство того, что Путин хочет войны, а не мира.

Министр подчеркнул — Путина необходимо принудить к принятию справедливого мира посредством оказания максимального экономического и военного давления.

Следует отметить, что из-за утреннего российского обстрела Запорожья, пострадали 8 человек, и 2 особы — пропали без вести.

Ранее мы писали о том, что Нацполиция уточняла данные о количестве жертв утреннего обстрела Запорожья.