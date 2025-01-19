Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал «РБК-Украина», в соответствии с прогнозированием руководителя казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, в середине января обстановка на валютном рынке будет отличаться некоторой напряженностью.

Исходя из слов Лесового, обострение ситуации на внутреннем валютном рынке Украины вряд ли спровоцирует возникновение активных курсовых изменений, и ключевые показатели сохранятся в нижеуказанных параметрах:

варьирования коридоров — на «межбанке» доллар останется в пределах 42-42,5 гривны/единица, а евро — 43,5-45 гривны/единица (на наличном рынке доллар не будет стоить дороже 42,2-43,2 гривны/единица, а евро — 45-47,5 гривны/единица);

возможные колебания — на межбанковском рынке — от 0,05 до 0,15 гривны, в коммерческих финучреждениях — от 0,1 до 0,2 гривны, и в обменниках — до 0,3 гривны;

усредненные недельные отклонения — в диапазоне от 1 до 1,5 процента (точка отсчета — понедельник, 20 января).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ рассказывали, почему банки ввозят меньше наличной иностранной валюты в Украину.