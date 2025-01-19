Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале «АТЕШ», на днях агенту партизанского движения удалось разведать обстановку у скрытого склада техники, расположенного в районе населенного пункта Федоровка (Сакский район).

Как стало известно, именно на вышеописанном объекте, «вторая армия мира» не только прячет, но интенсивно занимается восстановлением и ремонтом своей подбитой бронированной техники.

В «АТЕШ» отмечают — еще не так давно данный склад был в заброшенном состоянии, однако, в последнее время был «расконсервирован», и «освободители» начали пользоваться объектом, поскольку обоснованно опасаются повторения атак украинских беспилотников.

Следует добавить, что склад размещается по этим координатам: 45.09936335/33.552081966.

В «АТЕШ» подвели черту:

Мы продолжаем внимательно отслеживать действия оккупантов и передаем актуальную информацию Силам обороны Украины.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Донецкой области оккупанты маскируются под гражданских для транспортировки боеприпасов.