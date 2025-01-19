Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «вторая армия мира» создает «ударный кулак» южнее Покровска, что, вероятно, свидетельствует об изменении планов РФ относительно тактических приоритетов.

Аналитики ISW отмечают центральная группировка войск Путина сконцентрировала ударные силы, состоящие из подразделений 2 и 41 общевойсковых армий южнее города Покровск на Донетчине. Кроме того, формирования 15 и 30 мотострелковых бригад, а также 348 мотострелковый полк, в текущий момент, отдыхают и восстанавливаются в тыловых районах на Покровском направлении, и, судя по всему, ожидают переброски.

В Институте изучения войны добавили — российский генералитет может передислоцировать указанные подразделения в районы, находящиеся к югу от Покровска, если сохранит приоритетность осуществления тактических наступлений в направлении южных флангов этого города, что произойдет в краткосрочной перспективе, — «в ближайшие недели и месяцы».

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина смогла продвинуться у 6 населенных пунктов Донетчины.