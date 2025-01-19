Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле оперативно-тактической группировки войск «Харьков», на протяжении минувших суток «освободители» 6 раз штурмовали позиции нашей армии в районе Волчанска, но были отброшены на исходные плацдармы.
Как стало известно, бойцы Сил обороны не прекращают весьма эффективно «демилитаризовать» в Харьковской области личный состав, системы вооружений и бронетехнику армии Путина, и за эти сутки, страна-агрессор не досчитается:
- 102 единиц «живой силы» (убитыми — 55 и ранеными — 47);
- 1 артиллерийской системы;
- 10 автотранспортных средств;
- 12 единиц специальной техники;
- 53 беспилотников различных типов;
- 65 укрытий/блиндажей;
- 1 склада с горюче-смазочными материалами.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW указывали на признаки изменения тактики ВС РФ на Покровском направлении.
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