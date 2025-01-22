Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, в ближайшие дни послы ЕС намерены провести серию встреч для выяснения, сможет ли Брюссель достичь какого-либо прогресса относительно продления антироссийских санкций.

Исходя из слов неназванных дипломатов, «план Б», касающийся сценария, при котором Орбан не прекратит блокирование запретов, нацеленных на государство-террорист, пока не составлен.

Также, если высокопоставленные европейские чиновники не смогут отыскать единого решения касательно продления санкций на этой неделе, вопрос передадут на рассмотрение глав МИД Евросоюза, встреча которых запланирована в Брюсселе на 27 января, а конечная дата принятия антироссийских ограничений, назначена на 31 января.

Кроме того, от комиссара Евросовета по вопросам экономики Валдис Домбровскис прозвучало отдельное заявление — Брюссель не против ввести дополнительные санкции для сокращения притока доходов в Россию от экспортирования энергоносителей, в частности, «голубого топлива».

Ранее мы писали о том, что в ЦПД рассказывали, какие санкции нужно вводить против РФ, чтобы лишить ее возможности воевать.