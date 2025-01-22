Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), в течение 2024 года с оккупированного Запорожья, россияне похитили более 530 000 тонн различной агропродукции, такой, как пшеница, ячмень или растительное масло из семян подсолнечника.

Как стало известно, введение так называемых «тарифных квот», позволяет захватчикам избегать уплаты сборов и пошлин государству-террористу, тем самым обеспечивая максимальный объем наживы от урожая на украинских землях.

Кроме того, Москва намерена расширить Мариупольский морской порт для увеличения масштабов вывоза похищенных зерновых культур и прочих идентичных ресурсов, то есть попросту, усиленно грабить украинских фермеров.

В ЦНС подчеркивают — подобные действия РФ являются экономическим преступлением международного уровня, и свидетельствуют о сознательной политике, направленной на уничтожение украинской инфраструктуры в целом: Кремль попросту превращает ВОТ в источник собственного обогащения, оставляя местное население без каких-либо средств для нормального существования.

Ранее мы писали о том, почему «власти» РФ усилили проверки населения на оккупированном Запорожье.