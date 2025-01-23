Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от генсека НАТО Марка Рютте прозвучало заявление — российский диктатор Владимир Путин не имеет права ни на наложение вето, ни на какие-либо голосовые запреты, касающиеся вступления страны в НАТО в будущем.

Исходя из слов Рютте, помимо всего вышеописанного, обратный сценарий возможен, лишь если Путин самостоятельно захочет присоединить РФ к НАТО, однако это маловероятно.

При этом, генсек Североатлантического Альянса добавил — исключительно полноправное членство Украины в НАТО станет лучшим вариантом, гарантирующим устойчивость мира, что возможно после проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой:

…Мы [страны-члены НАТО] должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению.

Рютте подчеркнул, что необходимо избежать дублирования ситуации с Минскими соглашениями, и потому следует:

…Сосредоточиться на том, чтобы привести Украину в наилучшее возможное положение [перед началом переговоров с РФ].

Ранее мы писали о том, что в НАТО отвечали, сможет ли армия Путина прорвать линию фронта в Украине в 2025 году.