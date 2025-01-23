Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА-Новости», от пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова прозвучало заявление — Кремль не обнаружил «ничего нового» в вышеописанных заявлениях Трампа, касающихся усиления санкций против РФ за игнорирование «сделки» относительно прекращения войны в Украине.

Исходя из слов личного секретаря Путина, Трамп и в течение своего первого президентского срока регулярно прибегал к санкционным мерам, поскольку миллиардеру «нравятся эти методы». Песков добавил — по указанной причине, никаких «новых элементов» в заявлении Трампа, Москва «не усмотрела».

Песков подчеркнул — РФ якобы постоянно выказывает готовность к осуществлению «равноправного диалога с США»: Москва лишь ожидает соответствующих сигналов от Вашингтона, но пока ничего «не поступало».

Ранее наш информационный портал писал о том, в какие сроки Брюссель может принять решение о продлении антироссийских санкций.