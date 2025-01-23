Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную Министерством финансов Украины, к декабрю 2024 года, размер усредненной зарплаты сотрудников центрального госаппарата подрос до 79 800 гривен, и, если провести сравнение началом этом же года (38 600 гривен), доходы чиновников увеличились более, чем в 2 раза.

В частности, «пятерка» ведомств, в которых госслужащим выплачивают наиболее высокие заработные платы, выглядит нижеуказанным образом:

на первом месте расположились чиновники Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины со средним ежемесячным окладом в 134 500 гривен (начисляется 380 особам);

на втором — Министерство иностранных дел со 125 000 гривен/ежемесячно (работают 140 человек);

на третьем — Госслужба Украины по этнической политике и свободе совести со 122 300 гривен/ежемесячно (35 человек);

на четвертом — Антимонопольный комитет со 118 200 гривен/ежемесячно (268 человек);

на пятом — Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку со 109 200 гривен/ежемесячно (249 человек).

Более полная таблица «рекордов» по начисленным зарплатам размещена ниже:

Фото — mof.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики прогнозировали, как в 2025 году вырастут зарплаты украинцев.