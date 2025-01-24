Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фото, обнародованные в официальном Facebook-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на Киевщине спасателями завершено проведение работ, направленных на ликвидацию последствий утреннего военного преступления страны-агрессора.
Как сообщили в пресс-службе НСЧС, вследствие вражеского удара по населенным пунктам Броварского и Фастовского района, к сожалению, погибли три человека:
Искренние соболезнования родным и близким.
Следует напомнить, что в результате фрагментов уничтоженных дронов-камикадзе РФ, на территории одного из населенных пунктов Киевской области произошло возгорание в помещениях 10-этажного жилого здания — огнем были охвачены несколько квартир.
В другом населенном пункте, идентичный пожар возник в периметре частного 2-этажного дома на площади в 120 квадратных метров.
Также, исходя из слов президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о «прилетах» в Броварах и Глевахе.
Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался относительно дронового удара оккупантов по Киевщине.
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