Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фото, обнародованные в официальном Facebook-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на Киевщине спасателями завершено проведение работ, направленных на ликвидацию последствий утреннего военного преступления страны-агрессора.

Как сообщили в пресс-службе НСЧС, вследствие вражеского удара по населенным пунктам Броварского и Фастовского района, к сожалению, погибли три человека:

Искренние соболезнования родным и близким.

Следует напомнить, что в результате фрагментов уничтоженных дронов-камикадзе РФ, на территории одного из населенных пунктов Киевской области произошло возгорание в помещениях 10-этажного жилого здания — огнем были охвачены несколько квартир.

В другом населенном пункте, идентичный пожар возник в периметре частного 2-этажного дома на площади в 120 квадратных метров.

Также, исходя из слов президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о «прилетах» в Броварах и Глевахе.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался относительно дронового удара оккупантов по Киевщине.