Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», майора запаса Национальной гвардии Украины Алексея Гетьмана прозвучало заявление — между двумя группировками «второй армии мира», задействованными у Великой Новоселки на северо-востоке и юго-западе, остается расстояние в 2 километра, что позволит оккупантам сомкнуть кольцо окружения.

Исходя из слов Гетьмана, основываясь на вышеописанных данных, командование ВСУ уже успело сделать определенные выводы — «ситуация угрожающая». В частности, если бойцам Сил обороны будет необходимо отойти, то наготове боевое распоряжение — приказ, касающийся выхода из Великой Новоселки, и это, — «является наиболее организационно и тактически-сложной операцией», если провести сравнение с наступлением или оборонительными действиями.

Впрочем, экс-офицер добавил — сведения о ситуации в районе Великой Новоселки имеют противоречивый характер, однако, — «если будет окружение, то это не очень хорошо, есть надежда, что этого не допустят».

Гетьман резюмировал:

…Нельзя спланировать операцию, которая на 100 процентов пройдет по плану. Обычно бывают нюансы, из-за которых, и нужно принимать оперативные решения при ведении боевых действий. Невозможно все просчитать, тем более, что враг тоже готовится.

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что в ISW подтвердили успехи ВСУ на Торецком направлении.