Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в Telegram-профиле «АТЕШ», партизанам удалось проследить за «освободителями», и, в итоге, выявить месторасположение их подразделения, которое оккупанты намеревались держать в тайне.

Как стало известно, санаторий «Здравница» в Евпатории является местом дислокации формирования российско-оккупационных войск, которые в очередной раз прикрылись местным населением, тем самым подвергая опасности огромное количество гражданских: судя по всему, захватчики обоснованно опасаются воздушных атак Украины.

Агент «АТЕШ» зафиксировал размещение на территории санатория военной техники, огневых точек с крупнокалиберными пулеметами, а также складирование вооружения и боекомплектов. Периметр данного объекта тщательно охраняется оккупантами, а вдоль линии побережья расположены дополнительные огневые точки и сопутствующее оборудование, что можно рассмотреть на фото ниже:

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что партизаны «АТЕШ» раскрывали координаты ремонтной базы оккупантов в Крыму.