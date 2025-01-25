Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, размещенные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в городе Вишневое (Киевская область), вражеской атакой разрушены балконы жилого дома на 5-9 этажах.

Как стало известно, «чрезвычайникам» удалось оперативно пять человек (включая двух несовершеннолетних): трех человек с пятого этажа и двух граждан с седьмого этажа здания, заблокированных вследствие обрушения лестничной клетки. В соответствии с предварительными данными — обошлось без пострадавших.

На месте «прилета» работали 42 специалиста-спасателя и 7 единиц соответствующей спецтехники.

Кроме того, в результате идентичного удара РФ, вспыхнуло производственное помещение в Фастовском районе: огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров, но возгорание своевременно локализовали и ликвидировали, не допустив травмирования населения.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что вчера, 24 января, на Киевщине завершили ликвидацию последствий предыдущей атаки РФ.