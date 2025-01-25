Как сообщает «НБН» со ссылкой на источники «Укринформа» в ГУР Минобороны Украины, с утра пятницы, 24 января, население Москвы, Санкт-Петербурга и множества центральных регионов страны-агрессора начало жаловаться на проблемы с мобильной связью, доступом к сети Интернет, а также ухудшение функционирования онлайн-сервисов и приложений.

Как стало известно, спустя несколько часов после возникновения вышеописанных неурядиц, «Роскомнадзор» официально подтвердил «сбой» в инфраструктуре компании «МегаФон». При этом, позднее росСМИ указали на истинный фактор, спровоцировавший отсутствие связи и исчезновение Интернета, сообщив о результативной ковровой DDoS-атаке на «МегаФон».

Впрочем, в «МегаФоне» попытались уверить — их сети якобы работают в «штатном режиме», но возможны некоторые «проблемы с доступом», происходящие по «независящим причинам».

Также, этой эффективной «ковровой атакой» нарушена работа не только «Мегафона», но и операторов связи/Интернета «Yota», «NetByNet», и временно закрыт доступ россиянам к онлайн-сервисам Steam, Twitch и Discord (последние указанные сервисы активно используют оккупанты и вражеские спецслужбы).

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина обустроила склады с оружием на гражданских объектах Евпатории.