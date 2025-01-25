Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко — в Украину продолжат поступать грузы с американской военной помощью по причинам, независящим от решения команды президента США Дональда Трампа.

Исходя из слов Коваленко, предоставление США военной поддержки Украины не завершится, поскольку не исчерпаны пакеты соответствующей помощи, одобренные администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена.

Следует отметить, что согласно обновленной довольно радикальной, но предсказуемой политике администрации Трампа, исключения в ограничении подобного финансирования затрагивают лишь военную помощь Израилю и Египту, а также поддержку голодающих, так как Вашингтон теперь стремится максимально отслеживать «каждый доллар, который мы тратим и каждую программу, которую мы финансируем» [прямая речь Марко Рубио].

Ранее мы писали о том, что у Трампа допускают покупку американского оружия для Украины за счет замороженных средств РФ.