Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы российского ASTRA PRESS и губернатора Рязанской области Павла Малкова, местное население жалуется — «неизвестные» беспилотники осуществили атаку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Исходя из слов российских властей, в частности, Малкова, якобы средства ПВО РФ подавили и уничтожили над Рязанской 8 беспилотных летательных аппаратов. При этом, традиционно местный социум уверили — пострадавших нет, но проводится оценивание материального ущерба.

Отметим, что в рязанских пабликах пишут — около 1 часа ночи на воскресенье (по времени Москвы), прогремело около 10 взрывов в районе села Дядьково.

Кроме того, в Сети появились видеокадры, последствий удара по нефтеперерабатывающим заводу — заметно масштабное возгорание на данном объекте вражеской инфраструктуры:

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия государства-террориста скрывает склады с оружием на гражданских объектах Евпатории.