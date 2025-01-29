Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное уполномоченным ВРУ по правам человека (омбудсменом) Дмитрием Лубинцом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», государство-террорист стремится воспрепятствовать возвращению украинцев с ВОТ, создавая максимальные сложности для осуществления гуманитарного типа эвакуационных мероприятий.

Исходя из слов Лубинца, российские «власти» прокладывают такие логистические маршруты эвакуации, что украинцам приходится сначала попадать на территорию страны-агрессора, в потом — пересекать сразу несколько границ.

Омбудсмен добавил — зафиксировано несколько случаем, когда отечественные структуры неоднократно попытались поспособствовать возращению человека, однако это не получалось в краткосрочной перспективе. В частности, лишь с третьей попытки, или при прямом вмешательстве международных партнеров эвакуация была проведена.

Лубинец привел в пример один из таких случаев:

…Одного мальчика возвращали трижды. Это удалось сделать только с помощью дипломатов из Катара.

Ранее мы писали о том, что Лубинец сообщал, сколько военнопленных защитников казнили оккупанты за 3 года войны.