Как информирует «НБН» со ссылкой сведения, обнародованные на официальной странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по состоянию на 1 января этого года, пенсионные выплаты, превышающие 10 000 гривен, начислялись 1 261 712 пожилых граждан.

В соответствии с аналитикой социально-пенсионного ведомства, размер пенсионных пособий, выплачиваемых населению, распределился нижеуказанным образом:

менее 3 000 гривен начисляют 25,9 процента пенсионеров, или 2 684 075 гражданам (усредненное пособие — 2 759,86 гривны);

от 3 001 до 4 000 гривен — 17,9 процента или 1 817 897 пенсионерам (усредненное пособие — 3 544,23 гривны);

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,8 процента или 1 943 939 пенсионерам (усредненное пособие — 4 414,06 гривны);

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,5 процента или 2 636 007 пенсионерам (усредненное пособие — 6 844,95 гривны);

более 10 000 гривен — 12,2 процента или 1 261 712 пенсионерам (усредненное пособие — 15 379,97 гривны).

Фото — pfu.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали о требованиях к банковскому счету, открытому для начисления пенсии.