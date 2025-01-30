Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле Харьковской областной прокуратуры, сегодня, около 10 часов утра, армия Путина осуществила дроновую атаку на Холодногорский район данного города, попав по объектам частной жилой застройки.

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления вояк страны-агрессора, задокументированы повреждения фасадов в четырех частных домах, в которых, также, выбиты окна. Кроме того, пострадал 19-летний парень, получивший острую стрессовую реакцию.

В соответствии с предварительными данными, правоохранителям удалось установить — для удара по Харькову, «вторая армия мира» применила беспилотник типа «Молния-1».

На текущий момент, прокурорами и следователями Нацполиции предпринимаются все необходимые и возможные меры, направленные на фиксацию преступлений, совершенных военными государства-террориста.

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее наш информационный портал писал о том, что Терехов сообщал о последствиях удара оккупантов по Харькову дроном «Молния-1».