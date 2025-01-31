Как информирует «НБН» со ссылкой на результат социологического исследования, осуществленного варшавским центром Мерошевского: лишь 23 процента поляков положительно высказываются в отношении украинцев, 35 процентов — настроены отрицательно, а 41 процент — занял нейтральную позицию.

Если провести сравнение с идентичным изучением мнения поляков, проведенным в феврале 2024 года, положительный показатель «просел» на 2 процента, а негативный — подрос на 1 процент.

Кроме того, осенне-зимний соцпрос продемонстрировал — 49 процентов поляков одобряют оказание дальнейшей военной помощи Киеву, а 35 процентов — не согласны с такой поддержкой Варшавы. При этом, 40 процентов польских респондентов уверены в необходимости пролонгации помощи беженцам из Украины, а 37 процентов — имеют обратное мнение.

Также, большая часть поляков (56 процентов) выступают за послевоенное возвращение украинских беженцев на Родину, или 14 процентов граждан государства-соседа высказалось против такого «выдворения» (30 процентов — не определились).

Ранее мы писали о том, сколько украинцев постараются выехать из страны после открытия границ.